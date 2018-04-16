Четыре моста разведут в Петербурге в ночь на вторник

За несколько дней до официального начала сезона навигации в Петербурге разведут 4 моста, передает пресс-служба «Мостотреста» . Их створы разойдутся в ночь на вторник, 17 апреля.

Все переправы, которые будут разведены, ведут на Васильевский остров. С 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 05.00 для водителей и пешеходов будет недоступен Благовещенский мост. С 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 04.55 разведут Дворцовый мост. Пролеты Биржевого моста будут оставаться поднятыми с 01.00 до 04.55, а Тучков мост разведут с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты на Васильевском острове.

Сезон навигации в Петербурге официально будет открыт в пятницу, 20 апреля, однако заявки на развод мостов поступают уже сейчас.