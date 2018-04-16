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В Ленобласти столкнулись две фуры и дом на колесах
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В Ленобласти столкнулись две фуры и дом на колесах 

ТАСС 58 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Две фуры и дом на колесах столкнулись на федеральной автодороге «Кола» в Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, перекрыто движение в сторону Петербурга.
"ДТП с участием двух грузовых автомобилей и одного легкового произошло на 16-м км федеральной автодороги «Кола». По предварительной информации, движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто", — сказали в пресс-службе.
По словам очевидцев, которые опубликовали фотографии с места ДТП в социальных сетях, на шоссе столкнулись две фуры и дом на колесах. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 16:40 мск, в районе аварии образовалась пробка почти в 4 км, скорость движения автомобилей — примерно 7 км/ч
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