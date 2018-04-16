Ещё
Фура сгорела, врезавшись в трактор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фура сгорела, врезавшись в трактор 

Калуга 24 46 минут назад
Фото: Калуга 24
Днем 16 апреля на 111-м километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе Volvo с полуприцепом, ехавший в сторону Москвы, столкнулся с попутным трактором, а затем врезался в дорожное ограждение. Трактор перевернулся, грузовик загорелся. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Как сообщили «Калуге 24» в УГИБДД по Калужской области, в результате этого ДТП пострадал 30-летний водитель трактора. Он был госпитализирован. Информация о том, насколько серьезно он пострадал, уточняется.
Калуга 24: последние новости
Женщину забили до смерти на окраине Калуги Три человека получили травмы в тройном ДТП под Калугой 23-летний парень попал под колеса машины на «зебре»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать136
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение