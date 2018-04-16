Фура сгорела, врезавшись в трактор 

Днем 16 апреля на 111-м километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе Volvo с полуприцепом, ехавший в сторону Москвы, столкнулся с попутным трактором, а затем врезался в дорожное ограждение. Трактор перевернулся, грузовик загорелся. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Как сообщили «Калуге 24» в УГИБДД по Калужской области, в результате этого ДТП пострадал 30-летний водитель трактора. Он был госпитализирован. Информация о том, насколько серьезно он пострадал, уточняется.