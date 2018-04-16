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Нелегалов из Киргизии обнаружили в «автомобиле–матрешке» в Нижегородской области
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Нелегалов из Киргизии обнаружили в «автомобиле–матрешке» в Нижегородской области 

nn.ru 38 минут назад
Фото: nn.ru
Задержали находчивых нелегалов в Балахнинском районе на 348 километре автодороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород сотрудники ОГИБДД совместно с коллегами из отдела по вопросам миграции. Об том сообщает пресс-службв ГУ МВД по Нижегородской области.
Направлялись мигранты из города Череповец в республику Кыргызстан. Положенной регистрации на территории России у двоих «пассажиров матрешки» не было.
Теперь водитель микроавтобуса должен оплатить штраф размером 4 тысячи рублей. Его пассажиры оштрафованы на 2 тысячи рублей каждый, их выдворят из страны.
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