Нелегалов из Киргизии обнаружили в «автомобиле–матрешке» в Нижегородской области

Задержали находчивых нелегалов в Балахнинском районе на 348 километре автодороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород сотрудники ОГИБДД совместно с коллегами из отдела по вопросам миграции. Об том сообщает пресс-службв ГУ МВД по Нижегородской области.

Направлялись мигранты из города Череповец в республику Кыргызстан. Положенной регистрации на территории России у двоих «пассажиров матрешки» не было.

Теперь водитель микроавтобуса должен оплатить штраф размером 4 тысячи рублей. Его пассажиры оштрафованы на 2 тысячи рублей каждый, их выдворят из страны.