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В Москве внедорожник снес стоявшего на тротуаре пешехода
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В Москве внедорожник снес стоявшего на тротуаре пешехода 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: Дни.ру
Камеры наружного наблюдения, установленные на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, сняли жуткую аварию. Внедорожник Renault после столкновения с автомобилем Subaru вылетел с проезжей части и буквально снес пешехода, ожидавшего разрешающий сигнал светофора на тротуаре.
Страшное ДТП произошло на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы 16 апреля, передает "РЕН ТВ". На записи с камер наружного наблюдения видно, как после столкновения автомобилей Subaru и Renault последний теряет управление и задним ходом вылетает на тротуар, где ожидает разрешающего сигнала светофора пешеход. Мужчина не успел отскочить и оказался под колесами внедорожника. Автомобиль протащил его несколько метров.
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