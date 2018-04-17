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Вылетевшая на тротуар машина снесла стоявшую у перехода москвичку
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Вылетевшая на тротуар машина снесла стоявшую у перехода москвичку 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Девушка угодила под колеса вылетевшего на тротуар после ДТП автомобиля на юго-востоке Москвы. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.
Авария произошла около 14 часов дня в минувший понедельник, 16 апреля, на пересечении Волжского бульвара с улицей Маршала Чуйкова. Водитель Subaru Forester врезался в правый бок двигавшегося на высокой скорости Renault Sandero, после чего «француза» развернуло и выбросило на тротуар.
На кадрах видно, как двигавшаяся задом легковушка сбила стоявшую у перехода девушку, после чего протащила ее около 10 метров, пока не остановилась в кустах. Вытащить пострадавшую из-под автомобиля помогли очевидцы, они же вызвали скорую помощь, на которой девушку и доставили в больницу.
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