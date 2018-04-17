Вылетевшая на тротуар машина снесла стоявшую у перехода москвичку

Девушка угодила под колеса вылетевшего на тротуар после ДТП автомобиля на юго-востоке Москвы. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.

Авария произошла около 14 часов дня в минувший понедельник, 16 апреля, на пересечении Волжского бульвара с улицей Маршала Чуйкова. Водитель Subaru Forester врезался в правый бок двигавшегося на высокой скорости Renault Sandero , после чего «француза» развернуло и выбросило на тротуар.

На кадрах видно, как двигавшаяся задом легковушка сбила стоявшую у перехода девушку, после чего протащила ее около 10 метров, пока не остановилась в кустах. Вытащить пострадавшую из-под автомобиля помогли очевидцы, они же вызвали скорую помощь, на которой девушку и доставили в больницу.