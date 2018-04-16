Жулики на дороге: как не стать жертвой автоподставы

В России нет официальной статистики автоподстав. По словам президента «Федерации автомобилистов» России Сергея Канаева, если и бывают единичные случаи обращений граждан в полицию, то это капля в море — подавляющее большинство водителей отговаривают писать заявления на мошенников сами же полицейские. Между тем аферисты придумывают все новые способы, как «нагреть» доверчивых водителей.

Корреспондент «МИР 24» поговорил с общественниками и юристами и узнал, как себя вести, чтобы не стать жертвой автоподставы.

ВРЕМЯ БРОСАТЬ КАМНИ

По социальным сетям широко распространяется видео с регистратора заднего вида. На популярной записи хорошо видно, как владельца регистратора преследуют две иномарки: « KIA » и « Mazda ». На пешеходном переходе из автомобиля «KIA» в багажник потенциальной жертвы летит камень. Регистратор также записал сцену, как мошенники догоняют водителя, а голос из «KIA» (разумеется, с возмущенной и наигранной интонацией) говорит что-то неразборчивое про пешеходов. В остановившейся рядом «Mazda», как полагают комментаторы видео, как раз и сидит «сбитый пешеход».

Примечательно, что водителю удалось записать на регистратор и автомобильные номера мошенников. Можно ли привлечь их к ответственности, рассказали юристы.

— Прежде всего, необходимо доказать, что именно они [мошенники] бросили в автомобиль камень, — обращает внимание автоюрист Сергей Радько . — Кроме того, надо как можно более подробно записать все их требования и угрозы (на регистратор, мобильный телефон, гаджет). Это поможет привлечь их по статье 159 УК РФ «Мошенничество» (имеется в виду — обман, направленный на получение имущества, в том числе денежных средств).

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По словам юриста «Малов и партнеры» Дмитрия Малова, заявление по этому случаю необходимо подавать в полицию по месту совершения правонарушения. И если будут установлены виновные лица, то их привлечение к ответственности вполне возможно.

Сергей Радько также обращает внимание на то, что вреда здоровью у «липовых» пешеходов, как правило, не бывает, и вызванные на место происшествия врачи вряд ли зафиксируют свежие травмы. Поэтому никакая ответственность жертве такой автоподставы, скорее всего, не грозит.

А вот если вы хотите привлечь этих мошенников по статье, рекомендует автоюрист, нужно им немного «подыграть».

— Крайне желательно организовать их задержание в момент передачи денег, — говорит Сергей Радько, — например¸ сообщить, что при себе у вас нет требуемой суммы. То есть сказать мошенникам, что деньги в принципе есть, но они лежат дома или в банке. И назначить мошенникам встречу через некоторое время. За это время нужно обратиться в полицию с соответствующим заявлением. А полиция уже организует задержание аферистов с поличным.

При этом у вас должна быть запись, где мошенники просят или требуют деньги, напоминает юрист.

БЕРЕГИСЬ ПЕШЕХОДА

Самый незатейливый и травмоопасный способ заработать для мошенников — броситься под колеса автомобиля.

По словам юриста Дмитрия Малова, привлечь мошенника в этой ситуации можно только в том случае, если получится доказать, что он преднамеренно бросился под колеса с целью вымогательства. Юрист также отмечает, что это может быть доказано при помощи свидетелей, фото— или видеозаписи.

Если не будет видеозаписи и свидетелей, согласны юристы, привлечь «неосторожного пешехода» к ответственности будет практически невозможно.

НОУ-ХАУ МОШЕННИКОВ

Подставы на дорогах делятся на две категории: с участием пешехода (когда под колеса бросается человек) и с участием транспортных средств мошенников, говорит руководитель «Федерации автомобилистов России» Сергей Канаев . При этом видеорегистраторы, которые, на первый взгляд, казалось бы, должны сокращать пространство для действий мошенников, приводят к тому, что аферисты изобретают новые способы обмана и шантажа. Более сложные и опасные.

По словам Сергея Канаева, в последнее время в Москве и регионах появилась новая схема мошенничества, в которой видеорегистратор может играть мошенникам на руку.

Дело обстоит так. Мошенники подстраивают ДТП и сразу после столкновения предлагают разобраться на месте, обменявшись на всякий случай номерами телефонов. После того как жертва «разводки» соглашается отдать мошенникам нужную сумму, они обещают не сообщать об аварии в ГИБДД и отпускают жертву с «добрыми намерениями». Однако спустя некоторое время жертве приходит смс или поступает звонок. Те же самые мошенники, уже получившие деньги, говорят, что случилась авария, а вы скрылись с места ДТП (за это предусмотрено лишение прав до полутора лет). И если вы не дадите им еще денег, то они вызовут ГИБДД.

Доказать здесь что-либо крайне трудно, если вообще возможно, считает Сергей Канаев. Во-первых, само столкновение может быть записано на регистраторе у мошенников. Во-вторых, мошенники могут зафиксировать на видео и сам момент — когда ваша машина покидает место ДТП. Но самое страшное, по словам Сергея Канаева, что в такой схеме могут участвовать и сотрудники ГИБДД, которые могут быть с мошенниками в сговоре.

Сумма, которую требуют мошенники в Москве, может доходить до 300 тысяч рублей, в регионах до 100 тысяч.

— В случае, если ДТП действительно было, а вы покинули его место, не дождавшись сотрудников ГИБДД и не составив «европротокол», то на лицо состав административного правонарушения (предусмотренного ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ) — в этой ситуации «остаться с правами» маловероятно, — комментирует новый вид автоподставы юрист Дмитрий Малов . — Удастся избежать лишения прав лишь в том случае, если вы докажете, что как такового ДТП не было, а повреждения на машине мошенников возникли ранее.

Юрист также отмечает, что важно дать мошенникам понять, что вы их «раскусили». Тогда они могут испугаться подавать заявление в ГИБДД.

Действия мошенников в данном случае основаны на незнании водителей не только своих прав, но и обязанностей, отмечает Сергей Радько, особенно тех, которые связанны с оформлением ДТП.

— Если действия потерпевшего, получившего денежные средства, а также угрозы вызвать ГИБДД будут зафиксированы, то и в этом случае привлечь мошенников к ответственности маловероятно, — констатирует юрист Сергей Радько. — С точки зрения закона, мошенник предпринимает меры к оформлению ДТП в установленном порядке и сообщает в ГИБДД о втором участнике происшествия, который скрылся с места — нарушил правила. То есть мошенник делает все «правильно».

А требование мошенников дополнительной денежной суммы может быть рассмотрено уже как просьба о возмещении ущерба, размер которого первоначально (на месте происшествия) был определен неточно. Поэтому главное — не попадать в такие ситуации и не платить никаких денег до надлежащего оформления происшествия, — заключает юрист.

ПОПАЛ В АВТОПОДСТАВУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Инфографика: Андрей Воротиличев