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В Советске начинается ремонт моста между РФ и Литвой
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В Советске начинается ремонт моста между РФ и Литвой 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Из-за этого вводятся ограничения дорожного движения, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
До 16 мая нужно будет отремонтировать дорожное покрытие и тротуары на мосту. До этого времени будет ограничено движение по полосам на проезжей части моста.
«В дневное время, с 09:00 до 18:00, на мосту будет вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием. В районе места производства работ сотрудники подрядной организации установят временные дорожные знаки», — сообщили в ФКУ.
Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков.
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