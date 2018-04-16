В Советске начинается ремонт моста между РФ и Литвой

Из-за этого вводятся ограничения дорожного движения, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

До 16 мая нужно будет отремонтировать дорожное покрытие и тротуары на мосту. До этого времени будет ограничено движение по полосам на проезжей части моста.

«В дневное время, с 09:00 до 18:00, на мосту будет вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием. В районе места производства работ сотрудники подрядной организации установят временные дорожные знаки», — сообщили в ФКУ.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков.