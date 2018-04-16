В США трое молодых людей, ограбивших оружейный магазин, погибли в ДТП

ТАСС , 16 апреля. Трое молодых людей, совершивших в воскресенье налет на оружейный магазин в американском штате Мичиган, погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

По его данным, группа злоумышленников в составе четырех молодых мужчин в возрасте от 17 до 20 лет проникла в оружейный магазин в городе Линкольн Тауншип и похитила там восемь единиц огнестрельного оружия. Грабители благополучно покинули место преступления, но были замечены одним из местных жителей, который оповестил власти о произошедшем инциденте. Выехавший по вызову помощник местного шерифа остановил на шоссе подозрительный автомобиль с находящимися в нем четырьмя молодыми людьми. Последние сделали вид, что подчинились требованию стража порядка, но когда тот приблизился к машине для проверки личностей находившихся в ней людей, водитель автомобиля резко нажал на газ и попытался скрыться.

Эта попытка, как отмечает телеканал, возможно, увенчалась бы успехом, но находившийся за рулем молодой человек не справился с управлением — автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель и двое его напарников погибли на месте. Четвертый грабитель получил тяжелые травмы и был доставлен в госпиталь.