Больше 2 тыс. человек остались без света в Кировске

Свет отключился из-за аварии на одной из подстанций. Об этом сообщает пресс-служба ЛОЭСКа

Сообщение об инциденте на пульт дежурного поступило в 16.16. Ремонтная бригада уже выехала на место.