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Больше 2 тыс. человек остались без света в Кировске
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Больше 2 тыс. человек остались без света в Кировске 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Свет отключился из-за аварии на одной из подстанций. Об этом сообщает пресс-служба ЛОЭСКа
Сообщение об инциденте на пульт дежурного поступило в 16.16. Ремонтная бригада уже выехала на место.
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