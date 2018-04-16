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Больше 2 тыс. человек остались без света в Кировске
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Больше 2 тыс. человек остались без света в Кировске
Ivyborg.ru
2 часа назад
Комментарии
Свет отключился из-за аварии на одной из подстанций. Об этом сообщает пресс-служба ЛОЭСКа
Сообщение об инциденте на пульт дежурного поступило в 16.16. Ремонтная бригада уже выехала на место.
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