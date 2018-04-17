СК выясняет причины смерти девочки в Тольятти после посещения фитнес-клуба

САМАРА, 17 апр — РИА Новости . Следователи проводят проверку после смерти 11-летней школьницы в Тольятти, которая была доставлена в больницу из фитнес-клуба, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Самарской области.

По предварительным данным, вечером 14 апреля девочка 2007 года рождения потеряла сознание в фитнес-клубе на проспекте Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти, где находилась с родителями. Школьница была доставлена в больницу, где позже скончалась.

"По данному факту проводится проверка. Причина смерти пока не установлена, так как назначена судебно-медицинская экспертиза. Признаков насильственной смерти нет", — сказала собеседница агентства.