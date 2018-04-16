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На Среднем Урале столкнулись четыре машины
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На Среднем Урале столкнулись четыре машины 

Уралинформбюро 33 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Днем 16 апреля 2018 года на автодороге Николо-Павловское — Шиловка под Нижним Тагилом столкнулись четыре легковушки. Движение транспорта оказалось парализовано, передает "Уралинформбюро".
По словам очевидцев, по неизвестным причинам Renault Stepway начало кидать из стороны с торону на извилистой трассе. После того, как машину развернуло, она оказалась на встречной полосе, где в нее лоб в лоб врезался Ford Focus. В это время «француза» ударил, впихнув в кювет, ехавший за ним следом Renault Sandero.
Водитель Kia Rio не успел среагировать на дорожную ситуацию и врезался в стоящий Ford.
Сильно пострадали шофер и пассажир улетевшего в кювет автомобиля. Пассажира Kia, травмированного подушкой безопасности, увезла скорая.
Точное количество пострадавших уточняется, но их могло бы быть больше, если бы не водитель грузовика Shackman. Мужчина вовремя среагировал на происходящее на трассе, выходя из поворота, и вывернул руль в лес, чтобы не снести разбитые легковушки.
Получить оперативный комментарий ГИБДД на момент выхода новости не удалось.
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