Ещё
Велосипедист попал в больницу после столкновения с «Нивой» в Приокском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Велосипедист попал в больницу после столкновения с «Нивой» в Приокском районе 

В городе N 36 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
34-летний велосипедист госпитализирован после аварии, которая произошла в Приокском районе вчера, 15 апреля. На улице Тропинина его сбил автомобиль «Нива». Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в 18.30. По данным ГИБДД, велосипедист пересекал дорогу перед близко идущим транспортом, в результате чего угодил под колеса автомобиля и получил переломы. За рулем «Нивы» находился 45-летний водитель с 18-летним стажем.
Напомним, еще один велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Нижнем Новгороде.
В городе N: последние новости
Два автомобиля столкнулись на Ново-Сормовском кладбище На Сормовском повороте запретят стоянку Автомобилистка врезалась в дерево в Приокском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать136
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение