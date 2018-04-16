Велосипедист попал в больницу после столкновения с «Нивой» в Приокском районе

34-летний велосипедист госпитализирован после аварии, которая произошла в Приокском районе вчера, 15 апреля. На улице Тропинина его сбил автомобиль «Нива». Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в 18.30. По данным ГИБДД, велосипедист пересекал дорогу перед близко идущим транспортом, в результате чего угодил под колеса автомобиля и получил переломы. За рулем «Нивы» находился 45-летний водитель с 18-летним стажем.

Напомним, еще один велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Нижнем Новгороде.