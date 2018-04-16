Подробности смертельного ДТП на трассе М-8: дочь погибшего в эту поездку не пустила мама

В этой страшной аварии только чудом не оказалось больше жертв, чем могло бы быть. Стали известны подробности ДТП у поселка Белогостицы в Ростовском районе. Здесь, врезавшись в фуру, погиб водитель легкового автомобиля.

Знакомые погибшего говорят: у него осталась дочь-школьница. С ней он и хотел поехать в Белогостицы — здесь у мужчины живёт мама.

— Но в тот день мама девочки не захотела, чтобы ребенок ехал, — рассказали знакомые семьи.

В день аварии на место ДТП пришла мама погибшего мужчины. От увиденного ей стало плохо — медики увезли женщину на скорой.

Очевидцы говорят: если бы не фура, машину понесло бы дальше, и она протаранила бы другие легковые автомобили.