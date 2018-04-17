В Новороссийске мотоциклист врезался в Mercedes

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. В Новороссийске в минувшую пятницу около полуночи случилось ДТП с участием мотоцикла и иномарки.

По предварительным данным, на проспекте Ленина 28-летний мужчина за рулем мотоцикла « Honda X4» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки Mercedes.

В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован. Выяснилось, что у молодого человека не было прав на управление двухколесным транспортом (не имел соответствующей категории).

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.