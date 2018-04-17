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В Новороссийске мотоциклист врезался в Mercedes
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В Новороссийске мотоциклист врезался в Mercedes 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. В Новороссийске в минувшую пятницу около полуночи случилось ДТП с участием мотоцикла и иномарки.
По предварительным данным, на проспекте Ленина 28-летний мужчина за рулем мотоцикла «Honda X4» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки Mercedes.
В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован. Выяснилось, что у молодого человека не было прав на управление двухколесным транспортом (не имел соответствующей категории).
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
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