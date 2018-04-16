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В Ростовском районе пьяный полицейский устроил ДТП: пострадали три человека
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В Ростовском районе пьяный полицейский устроил ДТП: пострадали три человека 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области, авария произошла утром в понедедльник, 16 апреля, около 10.30. На трассе Семибратово — Вахрушево — Никольское 45-летний полицейский, находясь за рулем службеной «Нивы», не справился с управлением и влетел в «Ладу».
В результате ДТП трех пассажиров легковушки — женщин-пенсионерок — доставили в Ростовскую ЦРБ. Двум из них потребовалась госпитализация. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что полицейский сел пьяным за руль. После службеной проверки мужчину уволят.
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