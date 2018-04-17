Костромич выиграл эксклюзивный автомобиль от старейшего журнала

Костромич выиграл эксклюзивный автомобиль от журнала «За рулем» , узнал KOSTROMA.TODAY. Издание вручило подарки в честь своего 90-летнего юбилея.

Уже в 23 раз журнал «За рулем» вручает Гран-при лучшим автомобилям. Модели выбирали сами читатели, принимая участив опросе. После объявления автомобилей-победителей журнал «За рулем» решил отблагодарить участников голосования и разыграл для них два эксклюзивных автомобиля.

В итоге Lada Vesta SW лимитированной серии цвета «Плутон», изготовленные специально к юбилею журнала, получили костромич Валерий Дунда и житель Вологды Павел Бакурков. Победителей розыгрыша пригласили в Москву, где и вручили ключи от заветных авто. В продаже таких машин не существует. Более того — их всего две в мире.

Как пишет журнал «За рулем», оба победителя уже давно читают издание и участвуют в конкурсе. У мужчин уже есть машины, но они заявили, что продавать их не будут — оставят в своих семейных автопарках.

Журнал «За рулем» основан в 1928 году.