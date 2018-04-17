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Костромич выиграл эксклюзивный автомобиль от старейшего журнала
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Костромич выиграл эксклюзивный автомобиль от старейшего журнала 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромич выиграл эксклюзивный автомобиль от журнала «За рулем», узнал KOSTROMA.TODAY. Издание вручило подарки в честь своего 90-летнего юбилея.
Уже в 23 раз журнал «За рулем» вручает Гран-при лучшим автомобилям. Модели выбирали сами читатели, принимая участив опросе. После объявления автомобилей-победителей журнал «За рулем» решил отблагодарить участников голосования и разыграл для них два эксклюзивных автомобиля.
В итоге Lada Vesta SW лимитированной серии цвета «Плутон», изготовленные специально к юбилею журнала, получили костромич Валерий Дунда и житель Вологды Павел Бакурков. Победителей розыгрыша пригласили в Москву, где и вручили ключи от заветных авто. В продаже таких машин не существует. Более того — их всего две в мире.
Как пишет журнал «За рулем», оба победителя уже давно читают издание и участвуют в конкурсе. У мужчин уже есть машины, но они заявили, что продавать их не будут — оставят в своих семейных автопарках.
Журнал «За рулем» основан в 1928 году.
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