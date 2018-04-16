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В ДТП с микроавтобусом в Луганской области Украины пострадали 10 человек
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В ДТП с микроавтобусом в Луганской области Украины пострадали 10 человек 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Столкновение грузовика с микроавтобусом произошло в городе Лисичанск Луганской области, пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления областной полиции.
«В 12:10 мск на перекрёстке столкнулись грузовик «МАЗ» и микроавтобус марки «Рута», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали 10 человек, у троих из них переломы рёбер и ключицы, у семерых — ушибы.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Одесской области Украины в ДТП с участием микроавтобуса один человек погиб и 10 пострадали.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
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