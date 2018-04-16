В ДТП с микроавтобусом в Луганской области Украины пострадали 10 человек

Столкновение грузовика с микроавтобусом произошло в городе Лисичанск Луганской области, пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления областной полиции.

«В 12:10 мск на перекрёстке столкнулись грузовик «МАЗ» и микроавтобус марки «Рута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 10 человек, у троих из них переломы рёбер и ключицы, у семерых — ушибы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Одесской области Украины в ДТП с участием микроавтобуса один человек погиб и 10 пострадали.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.