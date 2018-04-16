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Автолюбитель продемонстрировал воистину буддийское спокойствие на дороге
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Автолюбитель продемонстрировал воистину буддийское спокойствие на дороге 

Авторамблер 59 минут назад
Фото: Авторамблер
Он полностью остановился, после чего начал неспешно сворачивать на съезд. При этом его абсолютно не смущали другие участники дорожного движения: складывается ощущение, что он особо и не смотрел в зеркала, а просто ехал, положившись на кармически законы вселенной.
Судя по всему, карма у водителя и впрямь неплохая: он остался цел и благополучно выехал на свой съезд. Вот только за то время, которое он это делал, сразу две фуры попали в аварию, пытаясь избежать столкновения с водителем.
Мы противники гендерных стереотипов, но рискнем предположить, что за рулем белого автомобиля была женщина. Уж слишком непосредственный был маневр.
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