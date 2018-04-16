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В Манчестере автомобиль наехал на людей возле торгового центра
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В Манчестере автомобиль наехал на людей возле торгового центра
РИА Новости
50 минут назад
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. ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЕЗДА АВТОМОБИЛЯ НА ЛЮДЕЙ ВОЗЛЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В МАНЧЕСТЕРЕ — ГАЗЕТА MIRROR
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