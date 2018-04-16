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Десятка регионов РФ по продажам новых машин в первом квартале
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Десятка регионов РФ по продажам новых машин в первом квартале 

Car.ru 41 минуту назад
Фото: Car.ru
Всего в обозначенном периоде российский авторынок реализовал 326500 новых машин (+16,5%).
В разрезе по регионам первенство неизменно удерживает столица. В Москве местные жители стали обладателями 48500 автомобилей (+11%). Подмосковье заняло вторую строку рейтинга продаж с показателем 27100 единиц (+13%). Петербургский авторынок реализовал 22500 автомобилей (+13%).
Из удаленных от столицы регионов, наиболее высокие показатели в Татарстане. Тут автодилеры продали 15000 новых машин (+9%).
Краснодарский край замкнул пятерку с показателями 12500 автомобилей (+19,5%).
К обсуждаемому авторейтингу в том числе примкнули и другие регионы: Башкортостан (12000 ед. +22%), Самарская область (10600 ед. +17,5%), Свердловская область (10400 ед. +34,5%), Челябинская (8900 ед. +28%) и Ростовская области (8600 ед. +11%) области.
Как видно из приведенной статистике, в обозначенных регионах прослеживается двузначный рост продаж автоновинок.
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