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Производство грузовиков в РФ выросло в январе-марте на 4,3% — до 30,7 тыс. автомобилей
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Производство грузовиков в РФ выросло в январе-марте на 4,3% — до 30,7 тыс. автомобилей 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Фото: Car.ru
Объем производства грузовых автомобилей в России в январе-марте 2018 г. вырос на 4,3% по сравнению с I кварталом 2017 г. и составил 30,7 тыс. машин. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«Производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 30,7 тыс. единиц, что на 4,3% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,6 тыс. грузовиков — это на 1,8% меньше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
Уточняется, что калужский завод «ПСМА Рус» запустил производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Кроме того, КамАЗ в марте 2018 г. увеличил производство на 5,5% — до 3 тыс. 362 машинокомплектов. При этом на предприятии началась сборка нового трехосного седельного тягача с индексом 65209.
Как ранее сообщал «Автостат», согласно бизнес-плану КамАЗ в 2018 г. намерен реализовать 43,1 тыс. грузовиков, из них 37 тыс. машин — на российском рынке, 6,1 тыс. — на рынках зарубежных стран. «В 2018 г. продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КамАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них — подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КамАЗ-54901 намечено на 2019 г. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу», — отметили в пресс-службе.
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