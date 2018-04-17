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Выпуск легковых автомобилей в РФ увеличился в январе-марте на 19,9% — до 370 тыс. машин
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Выпуск легковых автомобилей в РФ увеличился в январе-марте на 19,9% — до 370 тыс. машин 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: Car.ru
Объем производства легковых автомобилей в России в I квартале 2018 г. увеличился на 19,9% по сравнению с показателем годичной давности, составив 370 тыс. машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«По данным Росстата, за три первых месяца 2018 г. с российских конвейеров сошло 370 тыс. легковых автомобилей — это на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, в марте было выпущено 132 тыс. машин, что на 8,4% выше показателя годичной давности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что АвтоВАЗ в марте 2018 г. начал выпуск лифтбеков Lada Granta, производство которых было перенесено в Тольятти с предприятия «ЛАДА Ижевск». На калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка нового седана Hyundai Sonata, который ранее в России не выпускался. Также с конвейера этого предприятия с момента начала сборки в мае 1997 г. сошло уже 1,8 млн автомобилей. Кроме того, петербургский завод Nissan выпустил 50 тыс. автомобилей Nissan Qashqai с момента запуска производства модели в октябре 2015 г.
Агентство «Москва»: последние новости
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