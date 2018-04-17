Выпуск легковых автомобилей в РФ увеличился в январе-марте на 19,9% — до 370 тыс. машин

Объем производства легковых автомобилей в России в I квартале 2018 г. увеличился на 19,9% по сравнению с показателем годичной давности, составив 370 тыс. машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«По данным Росстата, за три первых месяца 2018 г. с российских конвейеров сошло 370 тыс. легковых автомобилей — это на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, в марте было выпущено 132 тыс. машин, что на 8,4% выше показателя годичной давности», — говорится в сообщении.