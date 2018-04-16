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Челябинское УФАС подозревает всех автодилеров в навязывании допуслуг
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Челябинское УФАС подозревает всех автодилеров в навязывании допуслуг 

Уральский меридиан 41 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинское УФАС России поступают обращения граждан на действия дилеров при продаже автомобилей в базовой комплектации или наиболее бюджетных вариантах комплектации.
Автолюбители сообщают о невозможности приобрести такие автомобили и навязывании дилерскими центрами дополнительного оборудования для автомобилей или дополнительных услуг по страховке и кредиту.
Ранее Челябинское УФАС России уже сообщало, что в связи с поступившим обращением жителя г. Челябинска о трудностях при покупке автомобиля производства ПАО «АвтоВАЗ» в базовой комплектации в дилерских центрах, начало проверку на предмет сговора дилеров автозавода на территории Челябинской области. На сайте службы был запущен опрос граждан об обстоятельствах приобретения автомобилей ПАО «АвтоВАЗ».
Однако позже в антимонопольную службу поступили подобные заявления и на дилерские центры, представляющие интересы иных автопроизводителей. Сейчас Челябинское УФАС России собирает информацию, подтверждающую или опровергающую изложенные в заявлениях сведения, а также полную информацию обстоятельствах реализации автомобилей дилерами в Челябинской области.
В случае, если за последние трои года вы приобретали автомобиль и вам было отказано в приобретении автомобиля в конкретной комплектации, в том числе было навязано дополнительное оборудование или дополнительные услуги, просим направить соответствующую информацию в Челябинское УФАС России.
«Просим граждан оказать содействие и заполнить разработанную Челябинским УФАС России анкету для сбора полной информации о ситуации с реализацией автомобилей через дилерские центры на территории Челябинской области. Анкеты принимаются по адресу: пр. Ленина, 59, каб. 325 или электронной почте: to74@fas.gov.ru», — сообщили в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.
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