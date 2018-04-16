США и Китай выведут на рынок беспилотные автомобили

Всего через несколько лет автомобили с автопилотами могут стать распространенным явлением, считает Филипп ван Аллен — консультант по дизайну, исследователь, технолог и педагог, который является профессором программы MFA по разработке медиадизайна в Колледже дизайна Art Center в Пасадене. По его мнению, уже к 2022 году такие машины будут доступны широким массам. Сейчас активно идет тестирование технологии.

Китай и США «соревнуются», кто первым выведет на рынок качественный беспилотный автомобиль. Главный вопрос — в безопасности такой технологии. В Китае правительство приняло правила, регламентирующие тестирование подобных автомобилей. В правилах устанавливаются требования о том, чтобы транспортные средства сначала проверялись в безлюдных зонах, что дорожные испытания могут проводиться только на определенных улицах и что квалифицированный специалист, готовый взять ситуацию под контроль, должен всегда сидеть на месте водителя.

В идеале машины с автопилотами должны обеспечить небывалую безопасность на дороге, ведь больше не будет пьяных водителей или лихачей, нарушающих правила дорожного движения. Но пока это только теория, а реальность не столь радостна. В марте в США случилось две аварии с участием беспилотных такси Uber и Tesla . В одном случае машина наехала на пешехода, во втором — врезалась на полной скорости в ограждение. В итоге погибло два человека.