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США и Китай выведут на рынок беспилотные автомобили
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США и Китай выведут на рынок беспилотные автомобили 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Всего через несколько лет автомобили с автопилотами могут стать распространенным явлением, считает Филипп ван Аллен — консультант по дизайну, исследователь, технолог и педагог, который является профессором программы MFA по разработке медиадизайна в Колледже дизайна Art Center в Пасадене. По его мнению, уже к 2022 году такие машины будут доступны широким массам. Сейчас активно идет тестирование технологии.
Китай и США «соревнуются», кто первым выведет на рынок качественный беспилотный автомобиль. Главный вопрос — в безопасности такой технологии. В Китае правительство приняло правила, регламентирующие тестирование подобных автомобилей. В правилах устанавливаются требования о том, чтобы транспортные средства сначала проверялись в безлюдных зонах, что дорожные испытания могут проводиться только на определенных улицах и что квалифицированный специалист, готовый взять ситуацию под контроль, должен всегда сидеть на месте водителя.
В идеале машины с автопилотами должны обеспечить небывалую безопасность на дороге, ведь больше не будет пьяных водителей или лихачей, нарушающих правила дорожного движения. Но пока это только теория, а реальность не столь радостна. В марте в США случилось две аварии с участием беспилотных такси Uber и Tesla. В одном случае машина наехала на пешехода, во втором — врезалась на полной скорости в ограждение. В итоге погибло два человека.
После этих аварий вице-министр Министерства промышленности и информатизации КНР Синь сказал, что Китай считает безопасность главным приоритетом при тестировании автономных транспортных средств.
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