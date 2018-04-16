Дополнительные автобусы выйдут на маршруты 17 апреля

В Радоницу в Костроме организуют дополнительные автобусные рейсы на городские кладбища, узнал KOSTROMA.TODAY. Они выедут на маршрут 17 апреля.

По информации пресс-службы городской администрации, с 8 до 16 часов выйдут дополнительные троллейбусы маршрутов № 2 и 7, дополнительные автобусы маршрутов № 13, 15, 21, 99.

Маршрут № 56 «ВР „Солнечный“ — завод „Красная Маевка“ будет продлён до остановки „Городок“. Кроме того, на эту остановку будут заезжать автобусы № 11 и 51.

Также будет организован заезд до кладбища, расположенного на улице Магистральной, всех автобусов маршрута № 10. До кладбища, расположенного на улице Ярославской, будут следовать все автобусы маршрута № 21.

Кроме того, в этот день будет организовано два временных маршрута. Автобусы временного маршрута № 21к „Площадь Сусанинская — общественное кладбище по улице Ярославской“ будут следовать по улице Советской — улице Подлипаева — улице Магистральной — улице Евгения Ермакова — улице Стопани — улице Голубкова — улице Беленогова Юрия — улице Заволжской — улице Ярославской.

Автобусы временного маршрута № 26к „Микрорайон Паново — общественное кладбище по улице Ярославской“ будут следовать по улице Магистральной — улице Заволжской — улице Самоковской — улице Стопани — улице Голубкова — улице Беленогова — улице Заволжской — улице Ярославской.