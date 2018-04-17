Ещё
У моста «Газель» не пройдет" появилась 146 жертва
Далее:
Читайте также:
Ещё

У моста «Газель» не пройдет" появилась 146 жертва 

Рамблер 28 минут назад
Фото: Экспресс-газета
146-й автомобиль стал жертвой петербургского «Моста глупости». Об этом сообщает официальный Twitter сооружения.
Судя по опубликованным фотографиям, очередной жертвой моста на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги стал невнимательный или самонадеянный водитель небольшого фургона — его грузовой отсек буквально «расслоился», однако кабина и сам автомобилист, судя по всему, не пострадали.
145-я жертва моста не смогла проехать под ним 5 апреля, а 144-я — за два дня до этого.
Свое прозвище «Мост глупости» получил благодаря тому, что, несмотря на висящую на нем растяжку со словами «Опасно! Низкий мост. Газель не пройдет!», там все же регулярно застревают данные автомобили.
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Россияне отказываются от ОСАГО
Представлен «внедорожный» седан Lada Vesta Cross
Российских водителей хотят переаттестовывать148
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение