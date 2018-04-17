У моста «Газель» не пройдет" появилась 146 жертва

146-й автомобиль стал жертвой петербургского «Моста глупости». Об этом сообщает официальный Twitter сооружения.

Судя по опубликованным фотографиям, очередной жертвой моста на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги стал невнимательный или самонадеянный водитель небольшого фургона — его грузовой отсек буквально «расслоился», однако кабина и сам автомобилист, судя по всему, не пострадали.

145-я жертва моста не смогла проехать под ним 5 апреля, а 144-я — за два дня до этого.

Свое прозвище «Мост глупости» получил благодаря тому, что, несмотря на висящую на нем растяжку со словами «Опасно! Низкий мост. Газель не пройдет!», там все же регулярно застревают данные автомобили.