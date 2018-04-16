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Суд приговорил к 4 годам колонии тренера, по чьей вине в ДТП в Луховицах погибли 3 детей
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Суд приговорил к 4 годам колонии тренера, по чьей вине в ДТП в Луховицах погибли 3 детей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Тренера из Рязани признали виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего в ДТП в подмосковных Луховицах погибли три ребенка, его приговорили к четырем годам колонии-поселения, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему тренеру-преподавателю одной из спортивных школ города Рязани.
«Он признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года», — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что утром 25 марта 2017 года 30-летний тренер Руслан Богданов, управляя автомашиной Renault Sandero с четырьмя несовершеннолетними пассажирами, следовал из Рязани в Воскресенск по трассе М-5 «Урал». На 143 километре дороги на территории деревни Врачово подмосковных Луховиц Богданов проявил невнимательность и совершил столкновение с автомашиной «Газель Next», двигавшейся навстречу.
При этом водитель «Газели» принял меры для снижения скорости, однако не смог избежать столкновения с выехавшим на его полосу движения Renault Sandero. В результате дорожно-транспортного происшествия трое детей скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений, а четвертый был госпитализирован с многочисленными травмами.
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