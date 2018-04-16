Суд приговорил к 4 годам колонии тренера, по чьей вине в ДТП в Луховицах погибли 3 детей

Тренера из Рязани признали виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего в ДТП в подмосковных Луховицах погибли три ребенка, его приговорили к четырем годам колонии-поселения, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ

Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему тренеру-преподавателю одной из спортивных школ города Рязани.

«Он признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что утром 25 марта 2017 года 30-летний тренер Руслан Богданов , управляя автомашиной Renault Sandero с четырьмя несовершеннолетними пассажирами, следовал из Рязани в Воскресенск по трассе М-5 «Урал». На 143 километре дороги на территории деревни Врачово подмосковных Луховиц Богданов проявил невнимательность и совершил столкновение с автомашиной «Газель Next», двигавшейся навстречу.