На Ставрополье лопнувшее колесо фуры убило водителя и пассажира «Приоры» 

Взорвавшееся колесо грузовика убило водителя и пассажирку легкового автомобиля. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.
Извесатно, что ДТП произошло вечером 16 апреля на 303 километре федеральной трассы «Кавказ». У фуры «Mersedes» взорвалось колесо и часть от него (по словам водителя грузовика, это был диск) отлетел в автомобиль «Лада Приора», который двигался по встречной полосе.
Двое жителей Ставропольского края, 27 летняя пассажирка и 28-летний водитель погибли на месте. Третья пассажирка, находящаяся на заднем сидении получила незначительную резаную рану лица.
Сейчас на месте аварии работают наряды ДПС, выясняются личности погибших.