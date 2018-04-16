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На Ставрополье лопнувшее колесо фуры убило водителя и пассажира «Приоры»
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На Ставрополье лопнувшее колесо фуры убило водителя и пассажира «Приоры» 

АиФ Ставрополье 22 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Взорвавшееся колесо грузовика убило водителя и пассажирку легкового автомобиля. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.
Извесатно, что ДТП произошло вечером 16 апреля на 303 километре федеральной трассы «Кавказ». У фуры «Mersedes» взорвалось колесо и часть от него (по словам водителя грузовика, это был диск) отлетел в автомобиль «Лада Приора», который двигался по встречной полосе.
Двое жителей Ставропольского края, 27 летняя пассажирка и 28-летний водитель погибли на месте. Третья пассажирка, находящаяся на заднем сидении получила незначительную резаную рану лица.
Сейчас на месте аварии работают наряды ДПС, выясняются личности погибших.
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