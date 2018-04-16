На Ставрополье лопнувшее колесо фуры убило водителя и пассажира «Приоры»

Взорвавшееся колесо грузовика убило водителя и пассажирку легкового автомобиля. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.

Извесатно, что ДТП произошло вечером 16 апреля на 303 километре федеральной трассы «Кавказ». У фуры «Mersedes» взорвалось колесо и часть от него (по словам водителя грузовика, это был диск) отлетел в автомобиль « Лада Приора», который двигался по встречной полосе.

Двое жителей Ставропольского края, 27 летняя пассажирка и 28-летний водитель погибли на месте. Третья пассажирка, находящаяся на заднем сидении получила незначительную резаную рану лица.