Инициатора страшной аварии осудили в Пензе

Водитель Kia Rio спровоцировал аварию на трассе в Пензенской области, в результате которой погибли два человека. Мужчине назначили уголовное наказание, сообщил сайт «Пенза‐пресс».

Житель Саратова нарушил ПДД и врезался в Daewoo Nexia на 418-м километре автодороги «Нижний Новгород — Саратов». Два человека, мужчина и ребенок, от полученных травм скончались на месте.

Третью пассажирку позже госпитализировали. Водителя Kia Rio осудили на три года в колонии-поселении

и лишили водительских прав на 2,5 года. Он также выплатит 1,8 миллиона рублей в пользу потерпевших.