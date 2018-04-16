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Инициатора страшной аварии осудили в Пензе
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Инициатора страшной аварии осудили в Пензе 

360tv.ru 1 час назад
Водитель Kia Rio спровоцировал аварию на трассе в Пензенской области, в результате которой погибли два человека. Мужчине назначили уголовное наказание, сообщил сайт «Пенза‐пресс».
Житель Саратова нарушил ПДД и врезался в Daewoo Nexia на  418-м  километре автодороги «Нижний Новгород — Саратов». Два человека, мужчина и ребенок, от полученных травм скончались на месте.
Третью пассажирку позже госпитализировали. Водителя Kia Rio осудили на три года в  колонии-поселении
и лишили водительских прав на 2,5 года. Он также выплатит 1,8 миллиона рублей в пользу потерпевших.
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