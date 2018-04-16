Автомобили и автобусы скоро проедут по Крымскому мосту

Все «фундаментальные» дорожные работы там завершены, строители, как говорится, наводят последний лоск.

Александр Русаков. В начале апреля дорожники протестировали освещение конструкции. «Работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения», — сообщил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества Упрдор «Тамань» Росавтодора

Работы на автодорожной части моста через Керченский пролив вышли в финальную стадию

О возможности досрочного открытия моста стало известно в середине марта, во время посещения президентом страны этого стратегически важного объекта. А на научно-практической конференции Федерального дорожного агентства (Росавтодор), посвященной итогам деятельности ведомства в прошлом году и задачам и перспективам на 2018-2019 годы, глава Росавтодора Роман Старовойт подтвердил, что работы на автодорожной части объекта вышли в финальную стадию. Подходы к мосту со стороны Крыма и Краснодарского края также должны быть сданы в эксплуатацию к моменту открытия моста.

В первую очередь движение на этом инженерном сооружении будет открыто для легковых автомобилей и рейсовых пассажирских автобусов. Грузовикам из Кубани в Крым и обратно придется пока добираться паромом. В сутки мост сможет пропускать до 40 тысяч легковушек и автобусов.