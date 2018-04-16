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В Чечне полностью восстановили электроснабжение
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В Чечне полностью восстановили электроснабжение 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Электроснабжение в Чеченской Республике, где без света оставались около 286,5 тысячи человек, полностью восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.
Ранее сообщалось, что в 18.57 мск на подстанции «Акташ» действием защит отключились работающие в тупиковом режиме линии электропередачи 110 кВ «Акташ — Гудермес тяговая» и «Ярыкcу — Ойсунгур». В результате в Чечне остались без света около 286,5 тысячи человек.
"После проведения переключений в сети 110 кВ запитаны все потребители", — говорится в сообщении Минэнерго.
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