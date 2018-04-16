В Чечне полностью восстановили электроснабжение

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Электроснабжение в Чеченской Республике, где без света оставались около 286,5 тысячи человек, полностью восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ

Ранее сообщалось, что в 18.57 мск на подстанции «Акташ» действием защит отключились работающие в тупиковом режиме линии электропередачи 110 кВ «Акташ — Гудермес тяговая» и «Ярыкcу — Ойсунгур». В результате в Чечне остались без света около 286,5 тысячи человек.

"После проведения переключений в сети 110 кВ запитаны все потребители", — говорится в сообщении Минэнерго.