Франция ограничит скорости на второстепенных дорогах

Их гнев вызван решением правительства снизить скоростной режим на целом ряде дорог с нынешних 90 километров в час до 80. Сразу поясним: речь не идет о скоростных автотрассах (там лимит — 130 километров в час), а о тех департаментских и региональных дорогах с двусторонним движением, которые не имеют центральной разделительной полосы. Их здесь считают «второстепенными», но общая протяженность этих магистралей во много раз превышает автобаны, составляя свыше 400 тысяч километров.

Что заставило центральные власти пойти на такую меру, которая должна вступить в силу с 1 июля? Желание снизить смертность на транспорте. Как заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, «небезопасные дороги не являются неизбежностью, и в этом вопросе ограничение скоростного режима позволит сократить число серьезных, а часто трагических автокатастроф».

Как подсчитали эксперты, 55 процентов всех ДТП со смертельным исходом в стране происходит именно на дорогах местного и регионального значения. Если скоростной режим на них будет ужесточен, полагают во французском министерстве транспорта , то это поможет сохранить минимум 400 жизней ежегодно.

С этими выкладками не согласны как байкеры, так и многие автовладельцы, в частности из ассоциации «40 миллионов водителей». Те и другие считают, что главная проблема не в скорости, а в первую очередь в «опасном поведении самих автомобилистов», особенно тех, кто позволяет себе садиться за руль подшофе.

55 процентов всех ДТП со смертельным исходом во Франции происходит именно на дорогах местного и регионального значения

Это мнение разделяет и целый ряд руководителей департаментов Франции. На днях они направили премьер-министру послание, в котором предлагают предоставить им право решать вопрос об изменении скоростного лимита, ибо они владеют ситуацией на местах лучше, чем в центре.

Хотя к их голосу в Париже не прислушались, президент Эмманюэль Макрон , коснувшись этого вопроса на прошлой неделе, заявил, что ограничительная мера — неокончательное решение. Она будет действовать два года, а если к 1 июлю 2020-го не докажет свою эффективность, то ее отменят.

Как у нас?

Скорость ограничивает местная власть

Волнение французских мотоциклистов отечественным байкерам и автомобилистам по поводу скорости понять сложно. Конечно, хочется двигаться быстрее, но есть требования безопасности. Ведь ограничили в скорости не только мотоциклистов, но и автомобилистов. Снижение скорости — общемировой тренд. Причем российские мотоциклисты — счастливчики. Буквально в прошлом году их приравняли в правах к автомобилистам. То есть разрешили им двигаться по автомагистралям со скоростью до 110 км/ч. Раньше максимальную скорость двухколесной техники ограничивали 90 км/ч. Такое повышение было принято только потому, что двигаться со скоростью меньшей, чем скорость потока, смертельно опасно. Предположим, что поток идет со скоростью 110 км/ч, хотя на самом деле у нас он при таких условиях идет на скорости 125 км/ч, и тут впереди возникает мотоциклист, который едет 90 км/ч. Понятно, что при таком условии и скорость потока упадет, потому что все начнут перестраиваться, да и в мотоциклиста кто-то может врезаться, не рассчитав, что впереди могут двигаться медленнее.

Но тенденция снижения скорости захватила и Россию. Несмотря на то что скорость в населенных пунктах у нас ограничена по правилам 60 км/ч, местные власти могут вводить свои ограничения. Таким образом, в большинстве населенных пунктов Подмосковья уже установлены знаки, ограничивающие скорость 50 км/ч.

Дело в том, что при такой скорости травмы, которые может получить пешеход, в 80 процентах случаев не приводят к летальному исходу. Именно по этой причине в той же Европе ограничение в городах и селах — 50 км/ч. Во главу угла ставится не комфорт автомотовладельцев, не их желания поскорее доехать, а безопасность, если вдруг что случится, самых незащищенных, то есть пешеходов.

Компетентно

— Сейчас складывается такая мировая тенденция. Во Франции еще с осени снизили скоростной режим на дорогах местного значения до 80 км/ч, в Германии рассматривают возможность ограничения скорости на автобанах до 150 км/ч. Сейчас скорость на этих магистралях в Германии не ограничена. Даже в США начали ограничивать скорость. С дорог пропали знаки 75 миль в час. И тут бессмысленно протестовать. Это общемировая тенденция. Главное обеспечить безопасность всем, в том числе пешеходам, которые такие же полноправные участники дорожного движения, как и автомобилисты. Я тоже люблю погонять, но «хотелки» не всегда согласуются с законами.