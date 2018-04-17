В Воронеже на неопределённый срок перекроют часть дороги на улице Антонова-Овсеенко

Ограничение связано с работами по реконструкции окружной.

В Воронеже из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января, Антонова-Овсеенко и Героев сибиряков временно перекроют часть дороги на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщают в мэрии. Ограничение вступит в силу с 22:00 20 апреля. Для автомобилистов закроют три полосы из шести на участке от дома №300/4 и до улицы 9 Января. Движение будет осуществляться по одной стороне проезжей части. Администрация города приносит извинения горожанам за временные неудобства.