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В Воронеже на неопределённый срок перекроют часть дороги на улице Антонова-Овсеенко
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В Воронеже на неопределённый срок перекроют часть дороги на улице Антонова-Овсеенко 

Вести Воронеж 11 минут назад
Фото: Новости Воронежа
Ограничение связано с работами по реконструкции окружной.
В Воронеже из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января, Антонова-Овсеенко и Героев сибиряков временно перекроют часть дороги на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщают в мэрии. Ограничение вступит в силу с 22:00 20 апреля. Для автомобилистов закроют три полосы из шести на участке от дома №300/4 и до улицы 9 Января. Движение будет осуществляться по одной стороне проезжей части. Администрация города приносит извинения горожанам за временные неудобства.
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