В Воронеже закроют проезд по одной стороне улицы Антонова-Овсеенко

Из-за реконструкции развязки перекроют одну сторону улицы Антонова-Овсеенко, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 22:00 20 апреля движение на участке улицы Антонова-Овсеенко (от дома № 300/4 до улицы 9 Января) будет осуществляться по одной стороне проезжей части. Автомобилисты смогут пользоваться тремя полосами из шести.

Напомним, в Воронеже продолжается масштабная реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января — Антонова-Овсеенко — Героев Сибиряков, которая стартовала прошлой весной.