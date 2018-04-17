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В Воронеже закроют проезд по одной стороне улицы Антонова-Овсеенко
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В Воронеже закроют проезд по одной стороне улицы Антонова-Овсеенко 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Из-за реконструкции развязки перекроют одну сторону улицы Антонова-Овсеенко, сообщили в пресс-службе мэрии.
С 22:00 20 апреля движение на участке улицы Антонова-Овсеенко (от дома № 300/4 до улицы 9 Января) будет осуществляться по одной стороне проезжей части. Автомобилисты смогут пользоваться тремя полосами из шести.
Напомним, в Воронеже продолжается масштабная реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января — Антонова-Овсеенко — Героев Сибиряков, которая стартовала прошлой весной.
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