Горящий грузовик на МКАД попал на видео

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео, запечатлевшее горящий грузовик, припаркованный на обочине оживленной трассы. Ролик был размещен очевидцем в 20:00 по московскому времени.

Инцидент произошел на внешней стороне МКАД между Каширским шоссе и селом Беседы, передает телеканал «360».

Очевидцы утверждает, что огонь вспыхнул не из-за аварии.

В столичном главке ГИБДД пока не прокомментировали известие о горящей машине.