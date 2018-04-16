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Горящий грузовик на МКАД попал на видео
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Горящий грузовик на МКАД попал на видео 

Ридус 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео, запечатлевшее горящий грузовик, припаркованный на обочине оживленной трассы. Ролик был размещен очевидцем в 20:00 по московскому времени.
Инцидент произошел на внешней стороне МКАД между Каширским шоссе и селом Беседы, передает телеканал «360».
Очевидцы утверждает, что огонь вспыхнул не из-за аварии.
В столичном главке ГИБДД пока не прокомментировали известие о горящей машине.
Это уже не первый случай, когда на МКАД загорается грузовик. Примерно год назад фура загорелась недалеко от съезда с МКАД в сторону аэропорта Шереметьево.
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