В Москве на МКАД сгорели 9 машин

Девять автомобилей сгорели на МКАД. Инцидент произошел на 92-м километре МКАД, в районе открытой площадки. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, в огне сгорели девять легковых автомобилей. По словам очевидцев, причиной возгорания стала сухая трава. Ее отжиг, предположительно, производился местными жителями неподалеку от места происшествия. В настоящее время возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС , сообщает «Вечерняя Москва».

В пресс-службе ГУ МЧС России информацию о пожаре подтвердили, не уточнив подробностей.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что авария на МКАД привела к гибели двух человек. На 94-м км МКАД произошло столкновение трех автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате аварии погибли два человека, они находились в загоревшемся автомобиле.

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