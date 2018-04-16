На Компрессорном иномарка влетела в ограждение: погиб молодой парень

Около 21:30 под мостом на подъезде к микрорайону Компрессорный произошла авария. На большой скорости водитель Peugeot 206 влетел в металлическое ограждение, после чего автомобиль ещё несколько раз развернуло. Очевидцы сообщили Е1.RU, что в автомобиле помимо водителя находилось ещё два человека. Один из пассажиров погиб.

— Девушку в тяжёлом состоянии увезли в больницу, а парень погиб, — сообщили свидетели произошедшего.

Со слов очевидцев также стало известно, что водителю и пассажирам на вид около 30 лет. В салоне разбитой иномарки были найдены бутылки из-под алкоголя. Peugeot восстановлению уже не подлежит.

ГИБДД обещали прокомментировать произошедшую аварию позднее.

Похожее ДТП произошло сегодня утром на проспекте Космонавтов. Молодая девушка на Priora не справилась с управлением и врезалась столб. В аварии погиб пассажир, сидевший рядом с водителем.

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