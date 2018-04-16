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На Компрессорном иномарка влетела в ограждение: погиб молодой парень
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На Компрессорном иномарка влетела в ограждение: погиб молодой парень 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Около 21:30 под мостом на подъезде к микрорайону Компрессорный произошла авария. На большой скорости водитель Peugeot 206 влетел в металлическое ограждение, после чего автомобиль ещё несколько раз развернуло. Очевидцы сообщили Е1.RU, что в автомобиле помимо водителя находилось ещё два человека. Один из пассажиров погиб.
— Девушку в тяжёлом состоянии увезли в больницу, а парень погиб, — сообщили свидетели произошедшего.
Со слов очевидцев также стало известно, что водителю и пассажирам на вид около 30 лет. В салоне разбитой иномарки были найдены бутылки из-под алкоголя. Peugeot восстановлению уже не подлежит.
В ГИБДД обещали прокомментировать произошедшую аварию позднее.
Похожее ДТП произошло сегодня утром на проспекте Космонавтов. Молодая девушка на Priora не справилась с управлением и врезалась столб. В аварии погиб пассажир, сидевший рядом с водителем.
Если вы стали свидетелем этой или другой аварии, записали ее на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34-555-34.
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