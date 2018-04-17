Водитель, который в Компрессорном врезался в мост, недавно вышел из тюрьмы за пьяное ДТП с погибшим

Водитель Peugeot , который вчера вечером въехал в ограждение моста ЕКАД на Трактовой, был пьян. Об этом Е1.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Медицинским освидетельствованием у 30-летнего водителя установлено алкогольное опьянение в объеме 0,89 мг/л, — уточнили в ГИБДД . — Также установлено, что он является жителем Екатеринбурга, имеет семь лет стажа управления транспортными средствами».

Инспекторы также выяснили, что водитель Peugeot совсем недавно вышел из тюрьмы. Он два года отсидел за пьяное ДТП, в котором погиб человек.

В результате вчерашнего ДТП погиб 40-летний пассажир Peugeot, который находился на заднем сиденье. Также пострадала 30-летняя пассажирка, она с черепно-мозговой травмой доставлена в больницу.