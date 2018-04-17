Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге подозреваемых в нападении на водителя скорой помощи

15 апреля в полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными молодыми людьми и водителем автомобиля скорой помощи, который в составе бригады прибыл на заявку к дому на улице Пехотинцев в Екатеринбурге.

Когда фельдшеры поднялись в квартиру к пациенту, мужчина 1961 года рождения остался за рулем в служебном автомобиле. В это самое время во дворе находились двое нетрезвых молодых людей. Подойдя к водителю скорой, один из них под надуманным предлогом начал провоцировать конфликт. Несколько раз ударив потерпевшего, злоумышленник причинил ему телесные повреждения в виде ссадин и ушибов. После этого нападавший и его приятель скрылись.