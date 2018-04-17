Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге подозреваемых в нападении на водителя скорой помощи 

15 апреля в полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными молодыми людьми и водителем автомобиля скорой помощи, который в составе бригады прибыл на заявку к дому на улице Пехотинцев в Екатеринбурге.
Когда фельдшеры поднялись в квартиру к пациенту, мужчина 1961 года рождения остался за рулем в служебном автомобиле. В это самое время во дворе находились двое нетрезвых молодых людей. Подойдя к водителю скорой, один из них под надуманным предлогом начал провоцировать конфликт. Несколько раз ударив потерпевшего, злоумышленник причинил ему телесные повреждения в виде ссадин и ушибов. После этого нападавший и его приятель скрылись.
В кратчайший срок сотрудники ОП№ 11 УМВД России по г. Екатеринбургу установили местонахождение обоих молодых людей, причастных к инциденту, и задержали их. Ими оказались местные жители 1998 и 1992 годов рождения. Первый из них не работает, ранее не судим. Его старший товарищ, трудящийся монтажником в строительной фирме, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Именно он, как выяснилось, избил сотрудника скорой медицинской помощи. В отношении обоих приятелей полицейские составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Кроме того, действия мужчины 1992 года рождения были квалифицированы по статье 116 УК РФ «Побои». В отношении него дознавателем возбуждено и расследуется соответствующее уголовное дело. Время до суда молодой человек проведет под подпиской о невыезде.