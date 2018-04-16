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За парковку на газонах автомобилистов будут штрафовать
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За парковку на газонах автомобилистов будут штрафовать 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Сотрудники Московской автодорожной инспекции напомнили автомобилистам об ответственности водителей за нарушения правил парковки.
— С наступлением теплого времени увеличилось количество жалоб на водителей, которые размещают свои автомобили на газонах, — сообщил заместитель начальника МАДИ Андрей Сидоров. — Мы включаем такие адреса в маршруты наших инспекторов. Если нарушение имеет место быть, владелец авто получает штраф 5 тысяч рублей.
Парковка на газонах наносит ущерб экосистеме города, повреждая травяное покрытие и плодородные слои почвы, и портит облик столицы.
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