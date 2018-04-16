За парковку на газонах автомобилистов будут штрафовать

Сотрудники Московской автодорожной инспекции напомнили автомобилистам об ответственности водителей за нарушения правил парковки. — С наступлением теплого времени увеличилось количество жалоб на водителей, которые размещают свои автомобили на газонах, — сообщил заместитель начальника МАДИ Андрей Сидоров . — Мы включаем такие адреса в маршруты наших инспекторов. Если нарушение имеет место быть, владелец авто получает штраф 5 тысяч рублей. Парковка на газонах наносит ущерб экосистеме города, повреждая травяное покрытие и плодородные слои почвы, и портит облик столицы.