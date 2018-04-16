Военнослужащий из Карелии погиб в огненной аварии в Московской области

Молодой человек вместе с сослуживцами праздновал день рождения младенца.

Трагедия произошла ночью 14 апреля в Новой Москве. По информации газеты «КВ», несколько военнослужащих устроили пикник неподалеку от части в поселке Селятино. Затем они присоединились к другой группе военнослужащих, которые отмечали рождение дочери 25-летнего сослуживца из Московской области. Застолье не обошлось без горячительных напитков. Когда запасы закончились, молодой отец в компании ровесников-прапорщиков из Смоленска, Карелии и Воронежской области на автомобиле ВАЗ отправились в ближайший магазин.

По информации издания, в районе деревни Зверево Новофедоровского поселения автомобиль зацепил автобусную остановку и вылетел в кювет. Машина приземлилась на крышу и загорелась. Очевидцы вызвали пожарных, которые потушили огонь. Тела четверых военных были обнаружены в сгоревшем автомобиле.

Отмечается, что у погибшего контрактника из Карелии остались двухмесячная дочь и трехлетний сын.

По материалам: ptzgovorit.ru