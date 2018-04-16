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Военнослужащий из Карелии погиб в огненной аварии в Московской области
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Военнослужащий из Карелии погиб в огненной аварии в Московской области 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Молодой человек вместе с сослуживцами праздновал день рождения младенца.
Трагедия произошла ночью 14 апреля в Новой Москве. По информации газеты «КВ», несколько военнослужащих устроили пикник неподалеку от части в поселке Селятино. Затем они присоединились к другой группе военнослужащих, которые отмечали рождение дочери 25-летнего сослуживца из Московской области. Застолье не обошлось без горячительных напитков. Когда запасы закончились, молодой отец в компании ровесников-прапорщиков из Смоленска, Карелии и Воронежской области на автомобиле ВАЗ отправились в ближайший магазин.
По информации издания, в районе деревни Зверево Новофедоровского поселения автомобиль зацепил автобусную остановку и вылетел в кювет. Машина приземлилась на крышу и загорелась. Очевидцы вызвали пожарных, которые потушили огонь. Тела четверых военных были обнаружены в сгоревшем автомобиле.
Отмечается, что у погибшего контрактника из Карелии остались двухмесячная дочь и трехлетний сын.
По материалам: ptzgovorit.ru
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