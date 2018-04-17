В Костроме столкнулись две легковушки: есть погибшие

В результате ДТП на улице Костромской погибли два человека. Третий сейчас находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

Авария произошла вечером в понедельник, 16 апреля, около 20.15. Как сообщают в Госавтоинспекции, водитель иномарки Toyota потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся Lada Granta . После чего начался пожар.

В результате на месте происшествия погибли 45-летний водитель отечественной легковушки и пассажир иномарки. Виновника аварии в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полицейские проводят проверку.