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В Костроме столкнулись две легковушки: есть погибшие
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В Костроме столкнулись две легковушки: есть погибшие 

АиФ Владимир 7 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В результате ДТП на улице Костромской погибли два человека. Третий сейчас находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.
Авария произошла вечером в понедельник, 16 апреля, около 20.15. Как сообщают в Госавтоинспекции, водитель иномарки Toyota потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся Lada Granta. После чего начался пожар.
В результате на месте происшествия погибли 45-летний водитель отечественной легковушки и пассажир иномарки. Виновника аварии в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полицейские проводят проверку.
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