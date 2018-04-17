Под Липецком погиб пассажир перевернувшегося в кювет ВАЗа

В Лебедянском районе погиб 46-летний пассажир перевернувшейся «легковушки», сообщила пресс-служба регионального МВД

Авария случилась ночью 16 апреля в селе Куймань. 30-летний водитель ВАЗ-21099 на улице Липецкой не справился с управлением, съехал в кювет и автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водителя и двух пассажиров 32-х и 35-ти лет с травмами госпитализировали в больницу. Ещё один 46-летний пассажир от полученных травм умер в больнице.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области случилось пять ДТП, в которых семь человек пострадали и один погиб.