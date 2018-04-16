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В Подмосковье тренера приговорили к четырём годам за ДТП, в котором погибли трое детей
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В Подмосковье тренера приговорили к четырём годам за ДТП, в котором погибли трое детей 

RT на русском 51 минуту назад
В Московской области тренер Руслан Богданов приговорён к четырём годам колонии за ДТП, в котором погибли трое детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Генпрокуратуру России.
Как установил Луховицкий городской суд, 25 марта 2017 года Богданов повёз на своём автомобиле четверых воспитанников из Рязани на соревнования в Воскресенск.
Тренер нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с «газелью».
Погибли трое детей в возрасте 12 и 13 лет, пострадал ещё один 13-летний ребёнок.
В феврале интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в ДТП в Ижевске пострадали четыре человека.
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