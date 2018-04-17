В Екатеринбурге пьяный мужчина выполз на дорогу и прилёг отдохнуть

Сегодня около 01:30 на улице Челюскинцев в Екатеринбурге мужчина едва не стал жертвой ДТП, пока ползал по дороге. В редакцию Е1.RU обеспокоенные читатели присылали фотографии с подписями «сбили человека» и сообщали, что он практически не двигается. Впоследствии оказалось, что мужчина был сильно пьян и практически не мог передвигаться. Он ехал на такси в сторону Ботаники, но водитель не стал мириться с буйным пассажиром и высадил его у газона. Вот только мужчина с таким положением дел мириться не стал, и выполз на проезжую часть, где какое-то время пролежал на спине, глядя на звёзды, пока очевидцы снова не перенесли его на газон.

— По чистой случайности его никто не сбил лежачего. Говорил, что ходить не может. Приехали медики и увезли его в больницу, — рассказал очевидец.

Известно, что мужчина не местный и приехал из города Урай (Ханты-Мансийский автономный округ). Всем находящимся вокруг он доказывал, что он военнослужащий, но даже не смог чётко назвать своего имени.