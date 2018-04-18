Бунтари в Армении пришли к резиденции премьера, поздоровались с полицией и ушли

Участники акции протеста в Армении дошли до администрации премьер-министра на проспекте Баграмяна в Ереване, постояли несколько минут и повернули обратно. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает корреспондент РИА Новости

Отмечается, что здание было оцеплено полицией. Митингующие пожелали стражам порядка доброй службы, затем лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что они идут назад.

16 апреля в Ереване начались массовые акции протеста против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Радикальная оппозиция проводит шествие по центру города, также в разных районах происходят локальные стычки с полицией. По данным оппозиции, в отделение были доставлены 30 протестующих. В государстве объявили «бархатную революцию».

В декабре 2017 года Армения отказалась от президентской формы правления и стала парламентской республикой. Решение было принято после референдума. Согласно официальным данным Центризбиркома страны, за конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей (около 825 тысяч человек), против — 32,32 процента (421 тысяча граждан). Окончательный переход на новую форму правления состоится после избрания премьер-министра.

Серж Саргсян покинул пост президента страны 9 апреля 2018 года. Он занимал его 10 лет.