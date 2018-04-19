Оппозиционеры заблокировали входы в правительственное здание в Ереване

ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости . Участники акции протеста против премьер-министра Сержа Саргсяна выстроились у одного из корпусов здания правительства Армении, чтобы не допустить туда сотрудников министерств, передает корреспондент РИА Новости.

Акцией руководит депутат армянского парламента Никол Пашинян . Здание оцеплено полицией.

Ранее Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении. В четверг он заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.