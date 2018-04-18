Оппозиционеры заблокировали здание мэрии Еревана 

ТАСС: последние новости

Автоаварии с участием 17 машин заблокировали объездную дорогу во Владивостоке

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием автобуса и грузовика

Ремонт федеральной дороги между Екатеринбургом и Челябинском могут завершить в 2019 году