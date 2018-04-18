Оппозиционеры заблокировали здание мэрии Еревана 

ЕРЕВАН, 18 апреля. /ТАСС/. Несколько тысяч оппозиционеров начали блокировать здание мэрии Еревана. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, к этим действиям оппозиционеров призвал депутат парламента Никол Пашинян, возглавляющий партию «Гражданский договор».
"Перекройте все подходы к зданию. Мы проводим мирную акцию гражданского неповиновения", — заявил Пашинян. Тем временем полиция стянула новые силы к центру города и начала задерживать тех оппозиционеров, которые пытаются парализовать движение на улицах. Обстановка очень напряжена в площади Франции, рядом с оперным зданием. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выставили кордон и пытаются не допускать, чтобы оппозиционеры блокировали улицы.
Радикальная оппозиция Армении с 13 апреля начала массовые акции протеста против того, что кандидатура экс-президента страны Сержа Саргсяна была выдвинута на пост премьер-министра. Несмотря на демонстрации, 17 апреля Саргсян был избран парламентом Армении главой правительства. Пашинян во вторник заявил, что начинает «бархатную революцию».