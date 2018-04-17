Ещё
У грузовика смяло кабину: на железнодорожной станции в Сысерти фура столкнулась с поездом
Далее:
Читайте также:
Ещё

У грузовика смяло кабину: на железнодорожной станции в Сысерти фура столкнулась с поездом 

e1.ru 49 минут назад
Фото: e1.ru
Около двух ночи 17 апреля на переезде на станции Сысерть произошло ЧП: столкнулись грузовой состав и тягач Volvo, направлявшийся в Челябинск.
Один из работников Свердловской железной дороги уточнил, что столкновение произошло во время формирования состава. Грузовику смяло левую сторону кабины и полуприцеп. Также оказался поврежден вагон поезда.
— ЧП произошло не по ходу следования, а при маневровых работах на самой станции, — сообщил источник.
Машинист маневрового поезда не заметил грузовик, сославшись на то, что было темно. По словам очевидцев, водитель фуры нарушил ПДД и не остановился перед знаком «СТОП» у переезда.
e1.ru: последние новости
На Старой Сортировке Mercedes протаранил светофорный столб Шайтан-«Богдан»: выписываем штрафы дерзким водителям маршруток вместе с инспектором ГИБДД У Центрального стадиона спецслужбы искали бомбу в припаркованном BMW X5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Российских водителей хотят переаттестовывать148
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей1
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение