У грузовика смяло кабину: на железнодорожной станции в Сысерти фура столкнулась с поездом 

Около двух ночи 17 апреля на переезде на станции Сысерть произошло ЧП: столкнулись грузовой состав и тягач Volvo, направлявшийся в Челябинск.
Один из работников Свердловской железной дороги уточнил, что столкновение произошло во время формирования состава. Грузовику смяло левую сторону кабины и полуприцеп. Также оказался поврежден вагон поезда.
— ЧП произошло не по ходу следования, а при маневровых работах на самой станции, — сообщил источник.
Машинист маневрового поезда не заметил грузовик, сославшись на то, что было темно. По словам очевидцев, водитель фуры нарушил ПДД и не остановился перед знаком «СТОП» у переезда.