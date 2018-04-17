У грузовика смяло кабину: на железнодорожной станции в Сысерти фура столкнулась с поездом

Около двух ночи 17 апреля на переезде на станции Сысерть произошло ЧП: столкнулись грузовой состав и тягач Volvo , направлявшийся в Челябинск.

Один из работников Свердловской железной дороги уточнил, что столкновение произошло во время формирования состава. Грузовику смяло левую сторону кабины и полуприцеп. Также оказался поврежден вагон поезда.

— ЧП произошло не по ходу следования, а при маневровых работах на самой станции, — сообщил источник.

Машинист маневрового поезда не заметил грузовик, сославшись на то, что было темно. По словам очевидцев, водитель фуры нарушил ПДД и не остановился перед знаком «СТОП» у переезда.